В Тульской области мужчина зарубил спящего собутыльника топором

32-летний житель Одоевского района признан виновным в убийстве своего знакомого и угрозах убийствм бывшей сожительнице.



Ночью 13 января 2018 года мужчина в компании своих знакомых выпивал в одном из домов в деревне Игнатьево Белёвского района. Позднее он подошёл с топором к уже спящему товарищу и нанёс ему несколько ударов по голове и шее, а затем добил кухонным ножом. После этого вынес тело из дома и оставил в лесополосе.

Утром 15 января подсудимый выпивал в той же деревне уже со своей бывшей сожительницей. Между ними произошёл конфликт, в результате которого мужчина приставил нож к горлу потерпевшей, немного порезав шею, и угрожал её убить. Убедившись, что женщина восприняла угрозу убийством реально, он прекратил свои действия.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.