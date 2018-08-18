Общественная палата предложила национализировать некоторые мусорные полигоны, а для этого создать государственный федеральный оператор по обращению с мусором.



«У нас достаточно радикальные предложения. Это создание публично-правовой компании, которая бы действовала вплоть до национализации некоторых полигонов, если на них бизнес не справляется и не выполняет свои инвестиционные обязательства. Нужен государственный, федеральный оператор, который фактически создал бы эту отрасль», — заявил секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев на заседании в Новосибирске.

По его словам, сейчас профильное министерство вносит предложения палаты в правительство.

С 1 января 2019 года в России должна заработать реформа, в рамках которой субъекты разработают территориальные схемы обращения с отходами и назначат для работы с мусором региональных операторов.

Напомним, единым региональным оператором по вывозу мусора в Туле, Щёкинском и Киреевском районах стала московская компания «Хартия» (совладелец которой — сын генпрокурора Игорь Чайка). Контракт будет заключён на 8 лет — за свои услуги компания получит 10,3 млрд рублей. На остальной территории региона будет осуществлять деятельность другая столичная компания «МСК-НТ».