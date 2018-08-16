В Тулгордуме рассказали, по каким критериям отбирают дворы для благоустройства

Зампред Тульской городской Думы Анастасия Дементьева рассказала, по каким критериям дворовые территории и места общего пользования отбирает конкурсная комиссия для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018—2022 годы».



Каждая территория получает баллы в соответствии с критериями оценки в зависимости от состояния двора, активности жителей и доле софинсансирования на дополнительные работы, затем каждый объект определяется в электронную очередь и включается в план благоустройства, пояснила Дементьева.

Жители многих дворов дополнительно к асфальтированию благоустраивают парковочные места, спортивные и детские площадки, добавила она.