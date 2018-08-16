В Тульской области будут реализовывать проект дочки Шойгу

Тульская область стала «пилотным» регионом по реализации проекта МЧС «Научись спасать жизнь».

Руководит им директор Центра экстренной психологической помощи МЧС Юлия Шойгу, дочь министра обороны и экс-главы МЧС Сергея Шойгу.

Проект стартовал в Тульской области 1 июля, сегодня губернатор Алексей Дюмин обсудил его детали с Юлией Шойгу.

Цель проекта – обучить людей принципам оказания первой помощи и психологической поддержки в экстремальных случаях, повысить выживаемость в чрезвычайных ситуациях.

Дюмин сообщил, что в рамках проекта в регионе заключено 5 межведомственных соглашений, подготовлено 140 инструкторов, проведено более 40 акций с участием более 90 тысяч человек. 12 сентября в регионе состоится День оказания первой помощи.

Напомним, МЧС сейчас возглавляет экс-коллега Дюмина по президентской охране Евгений Зиничев.