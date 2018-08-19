Где не стоит отдыхать тулякам из-за страховых сложностей

Страховая компания ERV составила рейтинг стран, в которых россияне чаще всего обращались за медицинской помощью в первом полугодии 2018 года, сообщает Ассоциация туроператоров России.



Лидирующую позицию по количеству страховых претензий заняла Турция. Здесь за медицинской помощью обращалась почти половина отдыхающих (46%). Далее следуют Вьетнам, Таиланд, Доминиканская республика и Тунис, Индия, Испания, Кипр и Арабские Эмираты.

Самыми распространёнными причинами обращения в страховую компанию были простуда и вирусные заболевания — 40% от общего количества претензий. На втором месте оказались травмы и отравления — 20%.

Самый дорогостоящий страховой случай за первое полугодие произошёл зимой 2018 года с супружеской парой в Таиланде. Итоговая сумма возмещения медицинских и транспортных расходов составила более 4 млн рублей.

В июне британская страховая компания Endsleigh составила рейтинг из 10 самых опасных стран для путешествий. Эксперты выяснили, что наиболее рискованное для туристических поездок место — это Таиланд. Там было составлено почти четверть страховых претензий (23%) за 2017 год.