Стало известно, когда святыню с острова Корфу доставят в Тулу

Стал известен график пребывания десницы (правой руки) святителя Спиридона Тримифунтского в России.



Святыня с острова Корфу будет находиться в России с 24 августа по 15 октября. Она побывает в 12 регионах России: Краснодар (24-29 августа), Екатеринбург (30 августа—1 сентября), Красноярск (2-4 сентября), Кемерово (5-6 сентября), Московская область (7-9 сентября), Тула (10-11 сентября), Санкт-Петербург (12-14 сентября), Тверь (15-16 сентября), Саратов (17-18 сентября), Чебоксары (19 сентября), Ярославль (20-21 сентября), Москва (22 сентября—15 октября).

В Туле поклониться святыне можно будет в Успенском кафедральном соборе (ул. Менделеевская, 13).