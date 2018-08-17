Урожайность зерновых и зернобобовых культур в 2018 году снизилась в ряде регионов Центрального федерального округа из-за засухи в начале лета и сильных дождей в июле.



В среднем сельхозкомпании недобирают 11-26% от показателей 2017 года, рассказали ТАСС в региональных министерствах и департаментах АПК.

По данным Минсельхоза, в целом по ЦФО урожайность зерновых составляет 37,3 центнера с га, тогда как в 2017 году этот показатель составил 45,2 центнера с га.

Лидирующие позиции по урожайности в ЦФО в этом году занимают Курская, Тульская, Липецкая и Белгородская области. Здесь собирают от 42,1 до 50,1 центнера с га.

Напомним, к 10 августа тульские аграрии собрали более 1 миллиона тонн зерна. В лидерах Ефремовский (более 133 тыс. тонн), Куркинский (107 тыс. тонн) и Воловский (100 тыс. тонн) районы.