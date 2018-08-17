Завтра в Чекалине пройдёт культурный фестиваль «Окский плёс»

18 августа в самом маленьком историческом городе России – Чекалине – состоится фестиваль культурного содружества «Окский плёс».



С 10:00 мск на набережной Оки будут работать интерактивные площадки: мастер-классы по приготовлению ухи, фототворчеству, искусству, фланкировке казачьей шашкой; квест-игра «По улицам старинного города»; ярмарка «Окское торжище»; тематические выставки; концерт с участием творческих коллективов; спортивные соревнования по пляжному футболу и волейболу; показ одежды в русском народном стиле; конкурс рыбаков; тематическая игровая зона.

В рамках деловой программы состоится круглый стол «Волонтёрство в сфере сохранения культурного наследия», в котором примут участие учёные, краеведы, деятели культуры, представителей туриндустрии. Для молодёжи также организуют диспут «Неизвестные факты о Лихвине».