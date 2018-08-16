Главным по контролю за состоянием Тулы назначили резервиста

Начальником управления по административно-техническому надзору администрации Тулы назначен Владимир Якимович.



До этого он числился в резерве управленческих кадров.

16 августа Якимович приступил к исполнению своих должностных обязанностей, сообщили в администрации Тулы.

Ранее главными по контролю за состоянием Тулы были заместители начальника УАТН Алина Кабирова и Василий Ростовцев. В августе прошлого года проходила информация, что УАТН возглавит бывший начальник тульской полиции Иван Роденков, который тогда ушёл на пенсию после 30 лет работы в органах внутренних дел.