В Пролетарском округе Тулы опять авария и нет воды

16 августа в 16:30 мск в Пролетарском округе Тулы произошла авария на водоводе Медвенско-Осетровского водозабора.



Из-за этого в домах округа до 09:00 мск следующего утра будет понижено давление воды. Во многих домах вода отключена.

Сейчас Тулагорводоканал устраняет повреждение, в работах задействовано 2 аварийные бригады и 7 единиц техники.

На Медвенско-Осетровском водозаборе уже не раз происходят коммунальные аварии, самая крупная случилась в январе прошлого года. А осенью СМИ сообщали, что Тулагорводоканал пытался скрыть аварию, сообщив о плановых работах.