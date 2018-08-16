Руководство мусорного полигона в Узловой не отрицает, что сюда привозят московский мусор

Директор Узловского полигона твёрдых бытовых отходов не опроверг информацию о том, что на полигон привозят мусор не только из Тульской области, но и из других регионов.



Ранее жители Узловой сообщали, что на полигон постоянно ездят грузовики с московскими номерами. Они написали председателю общественного совета муниципального образования Сергею Ванееву и заявили о готовности собирать подписи под обращением к губернатору Алексею Дюмину.

На организованном Общественной палатой Россиии форуме ЦФО «Сообщество» активист ОНФ из Узловой Алексей Петрухин обратился за помощью в решении «экологической катастрофы» к замредседу ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Владимиру Винницкому, сообщив, что «московский мусор превращает город в свалку».

По данным ежегодной статистической отчётности, представленной в управлении Росприроднадзора, на полигоне на 1 января 2018 года было размещено почти 797 тысяч тонн отходов при установленной вместимости полигона 1100 тысяч тонн. ООО «Управляющая компания г. Узловая» имеет 88 договоров с компаниями, осуществляющими транспортировку отходов. Среди них есть контрагенты осуществляющие эксплуатацию транспортных средств с государственными номерными знаками других регионов.

По словам руководства полигона, увеличение потока мусоровозов обусловлено закрытием ряда свалок мусора, используемых для размещения ТКО, из-за их несоответствия нормам природоохранного законодательства. Каких именно свалок и где они находятся — не уточняется. Кроме этого, существует необходимость дозагрузки полигона в целях дальнейшей стабилизации и проведений мероприятий по его рекультивации, пояснил директор полигона «Экозащите».

А вопрос, откуда именно поступает мусор, необходимо задавать компаниям, осуществляющим перевозку отходов, сказал директор, не опровергнув московское происхождение этого мусора. Он сообщил экологам, что за последние три месяца на полигоне были проведены пять проверок различными контролирующими органами: установлено нарушение частичной обваловки по периметру полигона, нарушение основания дизбарьера для обработки колес транспорта и выписано предписание об устранении.

Также общественники обнаружили, что в 200 метрах от границы полигона находятся несколько жилых строений, расположенных на земельных участках, которые согласно кадастровой карте относятся к землям населённых пунктов. Однако в соответствии с СанПиНом 2.2.½.1.1.1200-03 Узловский полигон ТБО относится к предприятиям II класса опасности с санитарно-защитной зоной 500 метров.

Напомним, о том, что в их муниципалитет ввозят московский мусор, заявляли и жители Новомосковска. В Алексине активисты сообщали, что местный полигон расширяют почти в три раза. А в Ясногорске члены Общественного совета заявили о том, что им навязывают московский мусор, и написали обращение к губернатору с призывом не допустить чужие отходы на тульскую землю. Такая опасность возникла после скандала в Подмосковье, где жители уже долгое время протестуют, жалуясь на постоянный запах, невозможность дышать и требуя закрыть полигоны.

Ранее мы уже писали о том, что глава Ярославской области согласился принять московский мусор, что вызвало недовольства граждан. В тульском правительстве в марте этого года заявляли, что не планируют складировать на территории региона бытовые отходы Московской области.