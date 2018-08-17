В Тульской области до конца года заменят 102 лифта: 77 — в Туле и 25 — в Новомосковске.



Они отслужили нормативный срок службы свыше 25 лет и по заключению специализированной организации требуют замены.

Пилотный проект по замене лифтов многоквартирных домов финансируется из средств областного бюджета и регионального оператора.

Предусмотрено и софинансирование за счёт средств собственников (3,7%) и бюджетов муниципальных образований (22,2%). При этом взнос собственников составляет в среднем 2 тысячи рублей с одной квартиры, сообщили в Фонде капитального ремонта Тульской области.

Выбранные лифты должны заменить к 15 октября, их ввод в эксплуатацию будет проходить под контролем приёмочной комиссии и собственников жилья. Проект обещают продолжить в 2019 году.