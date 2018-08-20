Тульские турфирмы клиентов избиркому не сдают

Тульские туристические компании не подтвердили информацию об утечке персональных данных клиентов в областную избирательную комиссию.



Ранее «Интерфакс» сообщил, что турфирмы в регионах России стали получать письма избирательных комиссий с просьбой предоставить персональные данные о клиентах (ФИО, дату рождения и место регистрации), которые 9 сентября, в единый день голосования, будут отдыхать или находиться за пределами города.

Как сообщает «МК» со ссылкой на информацию турагентств, письма с просьбой сообщить информацию о жителях, планирующих отдых 9 сентября за пределами города, к ним не поступали. Источник в облзбиркоме также опроверг факт возможной рассылки неких писем.

Закон «О персональных данных» запрещает передачу персональных данных третьим лицам без письменного согласия граждан. За такое нарушение в соответствии со ст. 137 УК РФ грозит штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

9 сентября 2018 года в регионах России пройдут выборы высших должностных лиц и выборы депутатов в местные Заксобрания. В Тульской области выборы депутатов пройдут в 65 муниципальных образованиях.

Также в регионе разместятся участки для голосования за губернатора Москвы — для удобства дачников. Как сообщил в своём канале в Telegram руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, не так давно приезжавший в Тулу, к тульскому участку уже прикрепились 2042 человека.