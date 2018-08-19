В тульских кинотеатрах покажут мюзикл по роману Толстого

Российский мюзикл «Анна Каренина», поставленный по роману Льва Толстого, покажут в кино.



Он уже второй год подряд бьёт рекорды популярности на сцене Московского театра оперетты. В съёмках «Анны Карениной» принимали участие звёзды российских мюзиклов: Екатерина Гусева, Сергей Ли, Наталия Быстрова, Александр Маракулин, Денис Дэмкив, Максим Заусалин, Андрей Александрин, Лика Рулла и другие.

Скоро «Анну Каренину» в кино смогут увидеть жители более 20 городов России, в том числе и Тулы. Его покажут в кинотеатрах «Формула кино» и «Синема парк».