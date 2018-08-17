Заместитель главы администрации Тулы по строительству и ЖКХ Роман Мурзин назвал порыв водовода на Медвенско-Осетровском водозаборе стечением обстоятельств.



«Данная авария – это просто стечение обстоятельств», — цитируют его СМИ.

Мурзин добавил, что участок водовода был уложен в 1975 году, и ветхие сети нужно как можно скорее передать по концессии частнику — так шансов поменять их больше.

«Ветхость трубопровода – основная причина возникновения аварийной ситуации. Мы с нетерпением ждем передачу сетей по концессии, которая запланирована на следующий год», — сказал чиновник.

Авария на Медвенско-Осетровском водозаборе произошла днём 16 августа. В домах Пролетарского округа Тулы не было воды. По данным МЧС, утром 17 августа водоснабжение было полностью восстановлено. Это уже не первая авария, самая крупная случилась в январе прошлого года — тогда без воды осталось свыше 600 домов. Министр ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко назвала эту коммунальную аварию рядовой ситуацией. С тех пор мы в этом убеждаемся.