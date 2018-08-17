В Щёкино директор фирмы пытался подкупить прокурора

В Щёкино осуждён 37-летний генеральный директор строительной фирмы осуждён за изготовление поддельных документов и покушение на дачу взятки.



В 2015 году обвиняемый подготовил фиктивные договоры с фирмой, в которой он ранее состоял в должности гендиректора, на общую сумму 104 тыс. рублей. Затем он обратился к главному бухгалтеру организации-контрагента, которую тоже раньше возглавлял, с просьбой изготовить платёжные поручения для неправомерного перевода на счёт другой компании денежных средств по фиктивным договорам. Платёжные поручения создавались в несколько этапов. Полученными денежными средствами подсудимый распорядился по своему усмотрению.

23 марта 2018 года старший помощник прокурора Щёкино в ходе проведения проверки деятельности организации-контрагента, выявил нарушения лицензионных требований. Было возбуждено дело об административном правонарушении, которое направили мировому судье. В это время указанную организацию возглавлял брат подсудимого. 20 апреля подсудимый обратился к старшему помощнику прокурора, проводившему проверку, предложив ему взятку в размере 100 тыс. рублей за предложение в ходе судебного заседания минимального наказания, в также за не проведение проверок в отношении организации, генеральным директором которой являлся обвиняемый. Старший помощник прокурора ответил отказом и сообщил обо всём в УФСБ.

Гендиректору фирмы предъявили обвинения по ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта и сбыт распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств), ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконного действия и за совершение заведомо незаконных бездействий).

Приговором суда, с учётом наличия малолетних детей, раскаяния и помощи следствию, назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы со штрафами в размере 100 тыс. рублей и 377,6 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.