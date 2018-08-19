Из Москвы можно будет без пересадок попасть в Крым на поезде

Пассажирские поезда из 11 городов России будут ходить в Крым после запуска в 2019 году железнодорожной части моста через Керченский пролив.



Сейчас в Крыму осуществляется только пригородное сообщение, на котором курсирует 53 поезда.

Согласован график движения на 10 пар пассажирских поездов, которые будут обращаться между Евпаторией—Симферополем—Севастополем—Феодосией с такими пунктами назначения, как Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Воркута, Архангельск, Челябинск, Пермь и Новосибирск»,— рассказал господин Гладилин.