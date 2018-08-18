Министр просвещения считает, что в России не нужна единая школьная форма

Министр просвещения России Ольга Васильева высказалась против введения единого стандарта школьной формы.



«Я не думаю, что единая форма возможна и необходима сейчас. У нас практически каждая школа уже имеет свою форму: школ, где её нет, практически не осталось. Как правило, для девочек это традиционная юбка, пиджак или жилетка, для мальчиков — светлая рубашка, пиджак и брюки. Цветовая гамма в целом умеренная, ровная, красивая», — рассказала она.

По поводу стоимости формы министр заявила, что комплекты не должна быть очень дорогими.