Результаты ЕГЭ у тульских школьников будут проверять в других регионах?

В России возможен переход к перекрёстной проверке результатов ЕГЭ. Такая инициатива обсуждается в Рособрнадзоре.



Как сообщают «Известия», все письменные работы школьников будут пересылать на проверку в «чужие» регионы. Этот метод практикуется последние семь лет, но лишь в отдельных случаях. В ведомстве же планируют перейти на перекрёстную проверку ЕГЭ на постоянной основе.

Отмечается, что предварительно будет изучена целесообразность такой системы, однако эксперты полагают, что эта методика повысит объективность оценок.