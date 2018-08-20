У Россиян стало на 12 тысяч рублей больше свободных денег

За три последних года объём свободных денег в пересчете на домохозяйство вырос на 75% или почти 12 тыс. рублей (с 15,8 тыс. рублей в июле 2015 года до 27,7 тыс. рублей в июле 2018 года).



Такие данные приводит исследовательский холдинг «Ромир». При этом среднегодовое значение Индекса свободных денег по итогам семи месяцев составило 24,1 тыс. рублей. С начала года показатель поднялся на 48% — с 18,7 тыс. рублей. Таким образом, на руках у россиян стало оставаться на 9 тысяч больше свободных денег.

По сравнению с июлем 2017 года Индекс увеличился более чем на 50% или на 9,5 тыс. рублей (с 18,2 тыс. рублей).

Но в июле этого года объём свободных денег домохозяйств немного снизился по сравнению с июнем — с 30,5 до 27,7 тыс. рублей. Объясняется это сезонным фактором: тратами на отпуск, летние развлечения, аренду и обустройство дач, приготовлениями к новому учебному году.