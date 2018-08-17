В годовщину бесланской трагедии тулякам напомнят об угрозе терроризма

В Туле проведут акции, посвящённые Дню солидарности в борьбе терроризмом.



Эта памятная дата связана с событиями в Беслане 1—3 сентября 2004 года. Ежегодно 3 сентября по всей России вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.

3 сентября в тульских школах проведут акцию «Дерево мира», урок «Терроризм не имеет границ», классный час «Беслан – наша память и боль», творческое мероприятие «Вместе против терроризма».

С 29 августа по 5 сентября будет проходить акция «Зажги свечу детям Беслана», а 6 сентября — круглый стол «Стоп терроризм!».

1 сентября 2004 года террористы захватили заложников в здании школы №1 в Беслане. Трое суток детей и взрослых в заминированном здании удерживали боевики, вооружённые гранатомётами и стрелковым оружием, на многих из них были надеты пояса шахидов. Силовики провели штурм 3 сентября. В результате теракта погибли 338 человек, более 700 получили ранения.