Туляков переведут на шифрованные симки?

Минкомсвязи объявило о намерении перевести абонентов российских сотовых операторов на новые сим-карты, в которых использовано сертифицированное ФСБ шифрование.



Перевыпуск сим-карт обойдётся российским сотовым операторам в 83 млрд рублей. Сами операторы связывают проект с «законом Яровой», который вступил в силу летом 2018 года, пишет «Коммерсантъ».

Согласно закону, операторы обязаны хранить трафик – разговоры, смс-сообщения и прочее в течение полугода и по первому требованию передавать данные об абонентах ФСБ, ФСИН и МВД.

Сейчас сим-карты закупаются у зарубежных компаний, которые устанавливают на них собственное криптошифрование. Что, по мнению ФСБ, делает их уязвимыми. И безопасными могут быть разве что шифрофоны, как у тульского губернатора.

Ряд экспертов критически отнеслись к инициативе глобальной замены сим-карт в мобильных телефонах россиян, предположив, что кто-то из производителей сим-карт лоббирует свои интересы.

Оператор мобильной связи МТС, в свою очередь, положительно относится к идее перевода россиян на отечественные симки, сказал «Эху Москвы» пресс-секретарь компании Алексей Меркутов.

Пользователи соцсетей в свою очередь идею раскритиковали. Главная претензия — новые сим-карты позволят ФСБ прослушивать их телефоны.