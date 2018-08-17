Что творится в тульских тюрьмах? Разбираться зовут генерала СК

В июне этого года портал «Гулаг-инфо» опубликовал видеозапись избиения осуждённого Швыркова в камере ШИЗО исправительной колонии №5, расположенной в Донском Тульской области.



На ней видно, что мужчину повалили на пол, прижали, один человек в форме наносит несколько ударов ногой, а затем тоже плотно прижимает лежащего к полу.

Этот случай произошёл ещё полтора года назад. Сообщается, что после того инцидента заключённого осудили за нападение на сотрудников ФСИН. Однако редакция портала утверждает, что нападения не было, а саму видеозапись отредактировали перед предоставлением в Следственный комитет.

«Из видео отчетливо видно, что никто на сотрудников не нападал, а они сами без оснований применили к нему физическую силу. Ведущую позицию в данном преступлении занимал ио начальника ФКУ ИК-5, который как раз передавал обрезанную и отредактированную видеозапись в Следственный комитет, выставив преступником пострадавшего — который по версии следствия толкнул сотрудника, после чего к нему была применена физическая сила», — пишет «Гулаг-инфо».

Редактор портала Игорь Голендухин написал обращение на имя главы управления Следственного комитета по Тульской области Александра Старикова с просьбой «провести проверку в порядке статей 144-145 УПК РФ по признакам преступлений, предусмотренных статьями 286, 299, 303 УК РФ, совершённых сотрудниками ФКУ ИК-5 УФСИН России по Тульской области». В частности, провести выемку и осмотр файлов видеоархива ФКУ ИК-5 и записей с видеорегистраторов за декабрь 2016 года.

Также издание опубликовало материал, в котором говорится о других незаконных действиях, якобы совершаемых в этой колонии. Кроме того, сообщается, что в ИК-5 сейчас находится осуждённый Морев, доверенное лицо бывшего заместителя УФСИН России по Тульской области Всеволода Снурницина, который подозревается в превышении должностных полномочий и находится под следствием.

В сентябре прошлого года у Следственного комитета были претензии к одному из сотрудников ИК-5. Его задержали после досмотра, во время которого в кармане форменной одежды сотрудника обнаружили полимерные свертки, содержащие наркотические вещества. После этого было возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков на территории исправительного учреждения.

Что касается других возможных нарушений, 7 августа 2018 года члены Общественной наблюдательной комиссии Тульской области посещали ИК-5 и даже организовывали здесь концерт к 10-летию принятия №76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания». Члены ОНК осмотрели камеры, прогулочные дворики, подсобные помещения, медицинскую комнату и пообщались с заключёнными. Было отмечено хорошее санитарное состояние помещений, жалоб во время визита не поступало.

Ещё одно заявление Игоря Голендухина в тульское управление СК касается происшествия в исправительной колонии №7 Щёкинского района. Из текста следует, что 19 декабря 2017 года около 09:30 мск в помещении отряда №9 ИК-7 сотрудниками колонии был избит осуждённый Роман Осипов, инвалид 2 группы. После избиения осуждённого на носилках доставили в медчасть ФКУ ИК-7, где были зафиксированы побои. В этом деле тоже просят поставить точку после просмотра материалов видеорегистраторов.

Ранее «Московский комсомолец» и ряд других федеральных изданий рассказывали историю бывшего сотрудника новомосковской исправительной колонии №6 Алексея Ермакова, который проследил, как наркотики попадают к заключённым, после чего его самого объявили наркоманом.