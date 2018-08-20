Московские дачники будут бесплатно ездить в Тулу

Пригородные электрички стали бесплатными для московских пенсионеров, почётных доноров и представителей некоторых других льготных категорий.



Всего правом бесплатного проезда с 1 августа могут воспользоваться 1,6 миллиона жителей столицы.

«Они могут бесплатно ездить не только в Москве и Подмосковье, но и в других городах, имеющих беспересадочное сообщение со столицей. Это Рязань, Владимир, Тула и многие другие», — уточнил мэр Москвы Сергей Собянин.

Для того чтобы воспользоваться льготой, необходимо оформить бесплатный проездной билет, предъявив в пригородной кассе социальную карту москвича. В дальнейшем льготный билет можно будет получить и в автоматах.