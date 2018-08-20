Работников тульских заводов привлекут к уборке территорий школ и детсадов

Тульские заводы примут участие в субботниках 25 августа, сообщили в городской администрации.



Работники предприятий помогут убрать территории школ и детских садов: осуществят покраску бордюров, организуют посадку деревьев, обустройство и ремонт плоскостных спортивных сооружений, вывоз хозяйственного мусора.

Это предполагается сделать в рамках соглашения о сотрудничестве в целях организации профориентационной работы между предприятиями и муниципальными образовательными учреждениями.

В субботниках поучаствуют работники «КБП», «Сплава», «Стрелы», «Металлопрокатного завода», «Тульского кирпичного завода», «Тульского завода резиновых и технических изделий», «РЖД», «Тулгорэлектротранса», «Тулагорсвета» и «Тулаэлектропровода».