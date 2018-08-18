Туляка пригласили на беседу в ЦПЭ

В Туле координатора движения «Гражданин наблюдатель» Антона Губарева пригласили на беседу в Центр по противодействию экстремизма.



По словам Губарева, незнакомый человек, представившийся Вадимом, пригласил его на беседу в отдел ЦПЭ. Он отказался и сообщил, что собирается писать заявление в прокуратуру, управление собственной безопасности МВД и уполномоченному по правам человека, сообщает «ОВД-Инфо».

Антон Губарев ранее сообщал, что в конце июня правоохранители пытались попасть к нему домой, чтобы провести профилактическую беседу. Тогда Губарев связывал интерес полицейских с запланированным митингом против пенсионной реформы.

Издание «МедиаНьюс» опубликовало ответ из УСБ МВД, в котором сообщается, что сотрудники ЦПЭ выезжали к туляку «с целью проведения профилактической беседы как с активным участником общественно-массовых мероприятий» в связи с «неоднократным участием» в них.