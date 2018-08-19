Для дисциплинарных взысканий за коррупцию увеличили срок давности

14 августа вступили в силу поправки в часть 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ, касающиеся коррупционных правонарушений.



Согласно №304-ФЗ от 3 августа 2018 года, дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных российским законодательством о противодействии коррупции будет применяться в течение 3 лет со дня совершения проступка. В этот срок не будет включаться время производства по уголовному делу.

Ранее срок для вынесения дисциплинарных взысканий за совершение коррупционных правонарушений был ограничен 6 месяцами.

Для остальных нарушений дисциплинарное взыскание по-прежнему может быть применено не позднее 6 месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — не позднее 2 лет со дня его совершения.