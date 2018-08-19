Алексинцы намерены забаррикадировать свои дома, пока к ним не приедет губернатор или областной прокурор

В Алексине под угрозой срыва начало отопительного сезона.



Жители микрорайона Макаренко утверждают, что местная администрация требует собрать с каждого многоквартирного дома 230-250 тыс. рублей за прокладку новых инженерных коммуникаций. Алексинцев так же призывают оплатить проекты — это ещё 30-50 тыс. рублей. В итоге, на каждую квартиру придётся по 14-16 тыс. рублей.

«Таких денег у жителей просто нет. А значит жители будут баррикадировать подвалы своих домов, подъезды и квартиры, пока к ним не приедет Прокурор Тульской области или Губернатор и не возьмёт под собственный контроль сложившуюся ситуацию», — обозначают свою позицию жители микрорайона во всех крупных городских пабликах в социальных сетях.

Также алексинцы опубликовали «список вопросов» по итогам собрания с представителями администрации, которое прошло 17 августа.

В мае министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко сообщала, что на подготовку к отопительному периоду 2018—2019 годов в бюджете запланировано 3,3 млрд рублей.