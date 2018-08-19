В Тульской области прошёл исторический фестиваль «Дедославль» (фото)

В селе Дедилово Киреевского района в четвёртый раз прошёл исторический фестиваль народной культуры «Дедославль».



На фестивальной площадке, оборудованной на Покровской горе, работали торгово-выставочные ряды, где мастера традиционных народных ремёсел демонстрировали своё искусство и проводили мастер-классы для всех желающих. Свои тематические экспозиции привезли районный краеведческий музей, местные дома культуры и библиотеки.

На сцене состоялся концерт творческих коллективов и исторического клуба реконструкций из Ельца «Асгеир». Фестиваль завершился красочным фейерверком.

















