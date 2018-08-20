Жителю Тульской области дали 1,5 года строгого режима за кражу сыра, колбасы и «Алёнки»

В Туле Центральный окружной суд вынес приговор жителю Ленинского района за кражу продуктов.



10 мая 2018 года, находясь в торговом зале магазина «Дикси» в посёлке Южный, мужчина похитил сыр и 4 палки колбасы на общую сумму 2661 рубль.

21 мая в том же магазине он украл 11 плиток шоколада «Алёнка» на 741 рубль, однако был замечен сотрудником магазина. Она потребовала вернуть похищенное, но мужчина убежал.

Судом по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.