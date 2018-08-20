Мошенники «обордюрили» Тулу на 6,6 млн рублей

21 августа в Центральном окружном суде Тулы будут рассматривать уголовное дело о мошенничестве и пособничестве в мошенничестве.



В деле фигурируют пять человек, двое из них обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), трое — по ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Следствие установило, что в период с 27 июля 2016 года по 27 февраля 2017 года при благоустройстве дворов в Привокзальном округе Тулы и посёлке Косая гора было похищено 6,6 млн рублей. Подрядчики выполняли по муниципальному контракту в рамках региональной программы «Благоустройство города Тулы – административного центра Тульской области на 2016 год» асфальтирование и установку бордюрного камня. После завершения работ они предоставили в министерство строительства и ЖКХ Тульской области и администрацию Тулы документы с ложными сведениями об объёмах выполненных работ.

Сейчас один из обвиняемых находится под стражей, остальные — под подпиской о невыезде. Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

В июле этого года был осуждён за пособничество мошенничеству и мошенничество сотрудник муниципального учреждения «Городская служба единого заказчика» Александр Мархель. Ему дали 1 год колонии общего режима.

Суд установил, что представители ГСЕЗ заключили контракт на благоустройство ряда улиц Тулы. Согласно аукциону, из бюджета было выделено 50 млн рублей, но в процессе выполнения работ, которые оказались ненадлежащего качества, стоимость получилась в два раза меньше.

Руководитель ГСЕЗ Максим Кольцов и его заместитель Сергей Колодяжный отстранили двух специалистов от акта приёмки работ, в результате приёмку за денежное вознаграждение осуществил Мархель. Администрация Тулы потребовала взыскать с сотрудников ГСЕЗ 6,6 млн рублей.

Летом 2017 года силовики задержали директора «ГСЕЗ», его заместителя и инженера отдела благоустройства, а также двоих сотрудников подрядной организации ТСК «Паритет». Расследованием занялись сотрудники следственного управления УМВД и УФСБ.

Тогда уголовные дела в отношении руководителей «ГСЕЗ» и ТСК «Паритет» были возбуждены по результатам проверки региональной Счётной палаты. Подозревалось хищение бюджетных средств при благоустройстве двора возле дома №30 по улице Пушкинская.

По данным Счётной палаты, 40% от общего объёма работ были выполнены некачественно. Средства в размере 4,5 млн рублей выделялись в рамках региональной программы «Благоустройство города Тула — административного центра Тульской области на 2016 год». Приёмка осуществлялась без представителя министерства строительства и ЖКХ Тульской области. Выяснилось, что схемы на выполненные работы не соответствуют фактически выполненным, асфальт не соответствует требованиям СНиП. Объём нарушений составил 1,8 млн рублей.

При этом в Счётной палате отмечали, что нарушения в рамках работ по благоустройству носят системный характер. Были выявлены идентичные нарушения, которые однако устранялись подрядчиками.

В июне 2018 года следователи тульского УФСБ возбудили ещё два уголовных дела в отношении сотрудников подрядных организаций, подозреваемых в хищении бюджетных средств при выполнении муниципальных контрактов, заключенных с ГСЕЗ.

Прокурорская проверка показала, что ООО СУ «Ламма» и ООО «СКИП» допустили нарушения при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий Центрального, Зареченского и Пролетарского округов Тулы в 2016 году. В частности, были выявлены значительные расхождения в объёмах работ — оказалось, что резиновое покрытие недостаточной толщины, тротуарная плитка уложена без цементного основания, ограждение сделано в меньшем объёме. Работы были оплачены ГСЕЗ из бюджета Тулы и Тульской области.

Были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое путём обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения). ООО СУ «Ламма» руководит Дмитрий Прокопук, сын экс-мэра Тулы и директора МКП «Спецавтохозяйство» Александра Прокопука, арестованного в 2014 году и осуждённого на 6,5 лет тюрьмы за растрату 31 млн рублей бюджетных средств. Несмотря на это, в 2018 году «Ламме» доверили крупный подряд по благоустройству центра Тулы.