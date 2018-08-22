Россиян хотят загнать в кредиты со студенческой скамьи

Россиян будут мотивировать занимать деньги у банков на учёбу.



В декабре 2018 года должна заработать программа льготного образовательного кредитования. На её реализацию в федеральном бюджете заложено 207 миллионов рублей.

Образовательный кредит покрывает всю стоимость обучения. Во время учёбы студент платит небольшой процент за обслуживание, а основной долг начнёт отдавать в течение 10 лет, когда получит работу. По оценкам экспертов, кредит будет забирать 15-20% средней зарплаты выпускника.

По данным Минобрнауки, сейчас более 9 тысяч обучающихся — участники программы образовательного кредитования. В 2007—2012 годах было выдано образовательных кредитов на 230 млн рублей.