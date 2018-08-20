Туляка судят за исламские проповеди

На жителя Тулы завели дело по «экстремистской» статье.



По версии следствия, мужчина в период с 1 апреля по 30 июня 2017 года, находясь в местах лишения свободы, неоднократно проводил исламские проповеди для осуждённых, используя имеющуюся у него книгу, внесённую в федеральный список экстремистских материалов, в ходе которых призывал к осуществлению экстремистской деятельности по отношению к немусульманам.

По ч. 1 ст. 280 УК РФ ему грозит наказание в виде штрафа в размере 100-300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период 1-2 года, либо принудительных работ на срок до 3 лет, либо ареста на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишения свободы на срок до 4 лет.