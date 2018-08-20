Коржаков во время путча предложил Ельцину выбор: подвал или американское посольство

Первый президент России Борис Ельцин во время путча и штурма Белого дома в 1991 году не планировал бежать в США, хотя американское посольство предложило ему убежище, рассказал бывший начальник службы безопасности Ельцина, участник событий Александр Коржаков.



Ранее в интервью газете «Московский комсомолец» бывший вице-президент России Александр Руцкой сообщил, что во время путча в 1991 году Ельцин ушёл в «трехсуточный запой» и пытался сбежать в американское посольство.

«Когда была угроза штурма, Белый дом практически был окружен баррикадами и танками, положение было трудное, я сказал Ельцину, что есть два выхода: или спускаемся в подвал и отсиживаемся... или есть предложение американского посольства», — цитирует Коржакова РИА «Новости».

Он отметил, что здание посольства было через дорогу от Белого дома, в 200 метрах. По словам Коржакова, когда находиться в доме правительства на Краснопресненской набережной стало опасно для жизни и необходимо было его покинуть, он сопроводил Ельцина к машине.

«Тогда он меня спросил: „Куда мы собираемся ехать?“ Я ему сказал, что или в посольство, или в подвал. Он сказал, нет, давайте я лучше здесь, со своими. Он хотел быть со своими», — отметил Коржаков.

Начальник службы безопасности Ельцина также назвал неправдой слова Руцкого о запое президента. Коржаков пояснил, что в те дни Ельцин почти ничего не пил и не ел из-за нервного напряжения.

«Только чай, кофе, выпили по рюмке коньяка. Вот так было дело», — заключил он.

Александр Коржаков — бывший сотрудник КГБ и начальник охраны Бориса Ельцина, экс-депутат Госдумы от Тульской области, экс-советник-наставник губернатора Владимира Груздева, автор текста гимна Тульской области.

В ночь на 19 августа 1991 года представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой реформ президента страны Михаила Горбачева и проектом нового Союзного договора, создали государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП). Эта дата вошла в историю государства как августовский путч. В этот день состоялась попытка отстранить Горбачёва от поста президента и поменять проводимый им курс.

Несколько десятков танков вплотную приблизились к Дому Верховного совета и правительства РСФСР на Краснопресненской набережной в Москве (Белому дому). Сопротивление путчистам возглавили президент РСФСР Борис Ельцин и руководство России. Ельцин подписал указы, в которых создание ГКЧП было квалифицировано как попытка государственного переворота, а союзные ведомства, в том числе силовые, были переподчинены президенту России.