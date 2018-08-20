В Тульской области под жильцами обрушился балкон

В посёлке Мичуринской Тёпло-Огарёвского района проводится доследственная проверка по факту обрушения балкона в жилом доме.



Вечером 19 августа мужчина со своей сестрой и несовершеннолетним сыном вышли на балкон своей квартиры, расположенной на втором этаже, после чего произошло обрушение балкона. У мужчины обнаружен ушиб руки, у женщины – перелом руки, у мальчика повреждено бедро.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы, также изъята техническая документация, проверяется факт оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, со стороны одной из управляющих компаний.