Экономические показатели подрастают, рождаемость падает

Министр экономического развития Григорий Лаврухин представил губернатору Алексею Дюмину позитивную картину социально-экономического развития Тульской области за первое полугодие 2018 года.



По оценке министерства валовой региональный продукт (ВРП) за 2017 год составит 533,3 млрд рублей. Валовой внутренний продукт (ВВП) за 2017 год – 92037,2 млрд рублей, рост на 1,5%.

Согласно отчёту Лаврухина, инвестиции в основной капитал за первое полугодие 2018 года составили 62,6 млрд рублей (134,8% к аналогичному периоду 2017 года). По этому показателю Тульская область занимает первое место в ЦФО и 10-е место в России.

В первом полугодии консолидированный бюджет по доходам исполнен в сумме 39,9 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы увеличились почти на 6% и составили 34 млрд рублей.

Внешнеторговый оборот Тульской области составил $2 млрд и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возрос на 9,2%. Экспорт увеличился на 8,6% и составил $1541,9 млн. По словам Лаврухина, экспорт товаров из Тульской области по стоимости превышает объёмы импорта в регион в три раза.

Индекс промышленного производства составил 93,9%. Производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 7,6%. Производство молока во всех категориях хозяйств выросло на 4,4%, в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах – на 5,3%. У Оборот розничной торговли составил 136,1 млрд рублей и увеличился в товарной массе на 3,6%.

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,48%. Это 4-е место в ЦФО, 11-е место в РФ. Темп роста среднемесячной заработной платы составил 108,8%. Среднемесячная заработная плата по итогам первого полугодия составила 33,4 тыс. рублей. В реальном исчислении рост составил 105,9%. Темп ввода жилых домов в области за отчетный период увеличился на 63,4%.

Вместе с тем в Тульской области на 7,8% снизился общий коэффициент рождаемости. При этом общий коэффициент смертности тоже снизился — но лишь на 2,3%. В 2017 году рождаемость в регионе сократилась на 12%, за год родилось 13 тысяч человек, умерло — свыше 24 тысяч. В Центральном федеральном округе это один из самых худших показателей.