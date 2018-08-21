В Туле мемориал «Защитникам неба отечества» трещит по швам

В Туле нуждается в ремонте мемориал «Защитникам неба отечества».



Жители в соцсети обратили внимание, что памятник разрушается — отваливается плитка, разбита подсветка.

Некоторые туляки выразили сомнение в качестве работ, предположив, что израсходованные деньги по смете и по факту «могут отличаться суммой на пару нулей».

Мемориал «Защитникам неба Отечества» расположен при въезде в Тулу со стороны Заречья в районе Московского шоссе. Он был возведён к 71-й годовщине победы над фашизмом в Великой Отечественной войне и открыт в конце 2015 года.













