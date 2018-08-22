Лицо тульского парка, или привет из 90-х

Если Авилов не замечает, надо опять писать Дюмину?



Трамвайная остановка у входа в Белоусовский парк Тулы застряла в 90-х.

«Давно хожу мимо трамвайной остановке „ул. Жаворонкова“: ничего не меняется. Справедливости ради нужно сказать, что в июне тут всё закатали в новенький асфальт и ходить стало приятнее, правда вопреки правилу, что все старые постройки „тонут“ и врастают в землю — остановка растёт ввысь.

Чтобы подождать своего трамвая в сторону Агеева, старикам приходится буквально вскарабкиваться к лавочке, а на остановке в сторону центра — наоборот, посидеть как на жёрдочке. Там же пора бы уже поменять крышу — весной точно рухнет, не говоря уже об отсутствие расписания движения общественного транспорта», — пожаловался один из жителей города.

Туляк отметил, что эта остановка находится рядом с одним из самых популярных мест отдыха, но местная администрация её игнорирует.

«Эта остановка — лицо парка, можно же её сделать нормально?! Фактически центр города, а такое ощущение, что она со всеми этими вонючими пирожковыми, облезлыми киосками, ржавыми столбами застряла в 90-х. Если Авилов не замечает, надо опять писать Дюмину?» — возмущается он.