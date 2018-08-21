Груздев поддержал усложнение правил перевода жилых помещений в нежилые

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ».



Документ разработан в целях предотвращения нарушения прав граждан по распоряжению общим имуществом в многоквартирных домах при осуществлении перевода жилых помещений в нежилые, а также упорядочения размещения на первых этажах многоквартирных домов организаций торгового и бытового обслуживания.

Член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России, экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев отметил, что законопроект защищает права жителей многоквартирных домов.

«Сегодня стало очень распространённой практикой использование помещений на первых этажах в коммерческих целях. Квартиры после ремонта превращаются в магазины, кафе, мастерские и прочее. Иногда там даже открываются небольшие производства. В целом в этом нет ничего плохого, даже наоборот: так развивается малый и средний бизнес.

Но зачастую при подобных трансформациях не соблюдаются ни санитарные, ни строительные нормы. Ремонт может нанести непоправимый вред зданию. Но чаще возникает другая опасность: шум и антисанитария в коммерческих помещениях. Поэтому предприниматели, желающие превратить квартиру на первом этаже в коммерческое помещение, обязаны заручаться поддержкой жителей всего дома», – отметил Груздев.

Законопроект вводит более строгие правила для получения согласия собственников на перевод помещения из жилого в нежилое. Инициатива предлагает определить особенности установления кворума собрания собственников при принятии подобных решений. Помимо необходимого большинства собственников квартир в доме, потребуется присутствие собственников в конкретном подъезде, где находится переводимое помещение.