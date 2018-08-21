Деньги коррупционеров предлагают направить в Пенсионный фонд

Секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил перечислять конфискованные у коррупционеров миллиарды в Пенсионный фонд.



«Люди спрашивают на встречах, где миллиарды Захарченко, где миллиарды господина Слабикова, а где других коррупционеров? Наша партия должна настоять на том, чтобы все денежные средства, изъятые у коррупционеров и взяточников, а также полученные от реализации конфискованного у них имущества, направлять напрямую в Пенсионный фонд», — сказал Турчак.

Также «Единая Россия» предложила отменить все преференции по выплате пенсий для членов Совета Федерации и депутатов Госдумы.