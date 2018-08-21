В Плавске нашли тело младенца

В Плавске проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела новорожденного ребёнка.



По предварительным данным, вечером 16 августа в деревне Долматово в одном из домов в деревне Долматово в ванной комнате было обнаружено тело младенца без признаков жизни, завёрнутое в полимерный мешок. Тело обнаружил мужчина, проживавший в доме со своей супругой. После этого мужчина отнёс тело ребенка в сарай и оставил там.

Установлено, что 16 августа его супруга без медицинской помощи родила младенца, при этом самостоятельно не смогла остановить кровотечение, в связи с чем её муж позвонил в скорую. Женщина в тот же день была доставлена в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии, сообщили в управлении Следственного комитета.

Сейчас следователи проверяют, живым или мёртвым родился ребёнок, а также устанавливают причину его смерти.