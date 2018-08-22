В тульских общежитиях на 10 человек должен быть как минимум один санузел

Росстандарт разработал требования к условиям проживания в студенческих общежитиях.



В них, в частности, говорится о том, что в общежитиях могут ввести «утреннюю побудку» для студентов, пишут «Известия» со ссылкой на текст документа.

Новый ГОСТ также устанавливает требования к условиям проживания в общежитиях. Согласно им, комнаты должны быть рассчитаны максимум на 4 студентов, а на 10 человек должен приходиться как минимум один санузел. Также в документе говорится, что коридоры и санузлы общежитий нужно убирать не реже одного раза в день, а менять постельное белье в комнатах — раз в неделю.

В Росстандарте рекомендовали сделать парковки или гаражи рядом со студенческими общежитиями, а все работники общежития «должны быть подготовлены к действиям в чрезвычайных ситуациях» и при необходимости оказать «первую доврачебную помощь».