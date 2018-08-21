Невыездных россиян стало больше на миллион

Долги россиян перед кредитными организациями, переданные Федеральной службе судебных приставов, в первом полугодии 2018 года достигли 2 трлн рублей.



Число исполнительных производств о взыскании таких долгов увеличилось на 1 млн по сравнению с первым полугодием предыдущего года — до 5,6 млн дел.

Всего долги граждан составили 4,6 трлн рублей. Помимо банков, россияне также должны другим физлицам 932 млрд рублей (из которых 132 млрд — по алиментам), передаёт ТАСС.

За первое полугодие 2018 года ФСПП вынесла почти 2,7 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должников из страны. По сравнению с 2017 годом, задолженность невыездных россиян выросла почти в 1,5 раза — на 511 млн, а количество лиц, которым ограничили выезд увеличилось на 1 млн человек.

По данным Центрального банка, объём задолженности физических лиц перед банками за первое полугодие вырос на 11,6% до 13,561 трлн рублей, что почти в два раза больше, чем годом ранее (5,2%). При этом рост реальных доходов, по данным Росстата, в первом полугодии составил только 2,6%.