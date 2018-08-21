Крыгин: Ливнёвки работают исправно

Сотрудники тульской администрации обследовали после ливня места подтоплений.
Как пояснил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин, система ливневой канализации в Туле функционирует исправно.
Ранее замначальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Андрей Нагайцев сообщал, что все ливнёвки «только долго спускают воду», но «исправны».
В доказательство тульские чиновники привели фотографии нормативного состояния Красноармейского проспекта.
Правда, туляки сегодня увидели другую картину — вновь затопленные центральные улицы.
«Проблемы возникают в тех местах, где необходимо реконструировать ливневую канализацию. Например, на пересечении проспекта Ленина и улицы Коминтерна», — отметил Крыгин.
По его словам, работы по перекладке канализации на этом участке запланированы в 2019 году.
Туляки в соцсети заметили, что проспект Ленина и улица Коминтерна в Туле вообще не пересекаются.
Тоже полез в Яндекс-карты позырить. Не, ну а вдруг... pic.twitter.com/dixUZN7zql
— КомПис Обормоткин (@bezbumlit) 21 августа 2018 г.
Что тут непонятного? Чистая геометрия. pic.twitter.com/MgvhWtAl9I
— Роман Рогожин (@RoRom71) 21 августа 2018 г.
В администрации Тулы изменили слова Крыгина, подправив пресс-релиз.
В 2019 году, по словам Крыгина, также планируется обустроить новый колодец и проложить трубу на перекрёстке улиц Новомосковской и Кауля, который во время ливней также затапливает.
Чиновник уточнил, что техника по откачке воды работает в основном по тем адресам, где нет канализации. Специалисты систематически проводят мониторинг территорий, при необходимости задействуют каналопромывочную машину.
По данным горадминистрации, в Туле всего 120 км ливневой канализации. В 2017 году на восстановление ливнёвок было выделено более 20 млн рублей, в 2018-м более 21 млн рублей потратили на их содержание.