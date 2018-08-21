Превысил полномочия 12 раз за месяц. Бывший чиновник из Заокского района снова пойдёт под суд

Ясногорские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы МО Пахомовское Заокского района.



Владимиру Арапину вменяют 12 эпизодов превышения должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).

Следствие установило, что в период с 1 января по 3 февраля 2012 года глава одной из частных организаций, занимающихся сопровождением сделок купли-продажи земельных участков, обращался к обвиняемому с целью выдачи выписок из похозяйственной книги, подтверждающих наличие у гражданина права на определённый земельный участок, который ранее был ему предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства.

В соответствии с выписками, изготовленными по указанию обвиняемого, каждому земельному участку был присвоен адрес в пределах другого населённого пункта, относительно его реального расположения, то есть там, где государственная собственность не была разграничена. Таким образом, обвиняемый самовольно распорядился землей вопреки интересам населения сельского поселения и муниципального района, сообщили в управлении Следственного комитета по Тульской области.

Ущерб составил 1,1 млн рублей. Сейчас на земельные участки наложен арест, а бывший чиновник пойдёт под суд.

Владимир Арапин уже был осуждён летом прошлого года по четырём эпизодам ч. 2 ст. 286 УК РФ. Общая сумма материального ущерба тогда составила около 6 млн рублей. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы.