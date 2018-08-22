Директор тульской фирмы подозревается в сокрытии 16 млн рублей налогов, арестовано его имущество

В Туле 46-летний генеральный директор ООО «Гипромаш» обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч. 1 ст. 199 УК РФ).



Делом занимался отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Тульской области.

По версии следствия в период с 1 апреля 2014 года по 26 июля 2017 года мужчина заключал с фирмой-однодневкой договоры поставки. После этого он получал недостоверные счета-фактуры от фирмы-контрагента.

Суммы, указанные в данных счетах-фактурах, определявшие стоимость поставленных фиктивной фирмой ООО «Оптима» продукции производственно-хозяйственного назначения, включались в налоговые декларации НДС, которые были подписаны подсудимым и переданы в налоговый орган. Ущерб составил 16,2 млн рублей.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Также суд удовлетворил ходатайства следователя об аресте имущества обвиняемого и имущества ООО «Гипромаш», сообщили в СУ СК по Тульской области.

Ио прокурора Тульской области Сергей Савенков утвердил обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Пролетарский окружной суд Тулы.