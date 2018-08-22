Тульская «Октава» вошла в программу Made in Russia

Тульский завод «Октава» получил сертификат Made in Russia.



Предприятие успешно прошло оценку соответствия установленным требованиям продукции, предназначенной для экспорта и получения права размещения знака Made in Russia на упаковке или самом продукте.

Также это предполагает запуск электронного каталога российских производителей на иностранных языках, системы цифровой идентификации маркированных российских товаров для борьбы с контрафактом, разработку и реализацию комплекса маркетинговых мероприятий.

Программа Made in Russia стартовала в 2017 году, на данный момент сертификацию прошли 111 предприятий страны. Программа способствует выходу российских производителей на международные рынки и гарантирует зарубежному потребителю безопасность и качество товаров.

Тульскую «Октаву» оценивали по следующим факторам: качество продукции, история предприятия, имидж, компетенции персонала, безопасность производства.

Сейчас предприятие экспортирует в страны Европы более 65% выпускаемых студийных микрофонов. Целевыми рынками для «Октавы» являются страны ЕС, США, Канада, страны Латинской Америки и Ближнего Востока. Прогноз роста рыночной доли по разным категориям продукции ПАО «Октава» составляет 1-4,1% на мировом рынке.