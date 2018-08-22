На московском автосалоне покажут автомобили, которые будут производить в Тульской области

Китайская компания Great Wall представит на автосалоне в Москве свои новые модели.



Об этом сообщили в пресс-службе производителя автомобилей. Мероприятие пройдёт в «Крокус Экспо» с 29 августа по 9 сентября.

Шеф-дизайнер бренда Фил Симмонс презентует кроссовер Haval F7, который будут производить на новом заводе, построенном в Узловском индустриальном парке. Он расскажет о новинке 29 августа в 13:00 мск в павильоне №3 (зал №13), автомобиль будет стоять до конца автосалона у стенда №205.

Haval F7 принадлежит к молодёжной серии F и рассчитан на людей 20-35 лет. Характеристики этой модели: 1,5-литровый или 2-литровый турбированные двигатели GDIT, 7-ступенчатая коробка передач, двойное сцепление, масляное охлаждение. Она имеет стильный дизайн (матричные светодиодные фары, 19-дюймовые диски, 6-угольную решётку радиатора), голосовое управление, Wi-Fi, подключение мобильных устройств и различные современные опции.

Машина с полным приводом имеет несколько режимов движения (эконом, стандарт, снег, спорт и другие) и адаптируется под личные потребности её владельца. Производители утверждают, что машина приспособлена к холодному климату. Концепция безопасности 3DP и проектирование по стандартам C-NCAP защищают не только водителя, но также пассажиров и пешеходов.

На форумах автолюбители активно обсуждают новинки Haval и делятся впечатлениями от тест-драйвов дизельных автомобилей. Владельцы других моделей отмечают чувствительность автомобилей Haval к качеству топлива, советуя не заправляться где попало, регулярно промывать бак — форсунки могут повредить частицы грязи в топливе. Проверить форсунки рекомендуют при появлении следующих признаков: трудности с пуском мотора, рост расхода топлива, снижение мощности разгона, провалы при нажатии на педаль газа, хлопки в выпускной системе. В таком случае потребуется ремонт. На сайте компании SpbParts https://spbparts.ru/remont_forsunok/tula.htm приводятся основные типы дизельных форсунок и особенности их ремонта.