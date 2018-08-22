Зюганов: Тульская область благодаря «политике дикого капитализма» потеряла 350 тысяч человек

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 21 августа на парламентско-общественные слушания на тему «Совершенствование пенсионного законодательства» в Госдуме заявил о демографической катастрофе в России.



«Мы единственная страна, которая в ходе рыночной оккупации за 25 лет потеряла 9 миллионов человек. И в первую очередь сокращается русское население. Моя родная Орловская область потеряла за это время 150 тысяч населения. Владимирская область – 280 тысяч. Тульская область – 350 тысяч. Тверская область – 380 тысяч. Мы недосчитались 31 миллиона человек благодаря политике дикого капитализма. 18 миллионов детей не родилось. Продолжение той политики, которую вы нам навязываете, – это ещё тридцать лет гарантированного вымирания страны. Придите в любую семью, и вам скажут: „Оставьте нам бабушек. Позвольте им заниматься внуками. Без этого работающие родители не могут поднять детей“. А вы собираетесь всех подряд пожилых людей насильно выгнать на работу еще на 5-8 лет. Это спровоцирует ещё более существенное сокращение рождаемости», — подчеркнул политик.

Зюганов отметил, что из-за проводимой властями политики молодёжь стремится уехать из страны.

«Ваша политика убивает у молодёжи чувство патриотизма, порождает у неё отчуждение по отношению к своей стране. По опросам, каждый третий молодой человек сегодня хочет уехать из России. В 2016 году 20 тысяч лучших специалистов сбежало за границу. В 2017 году – 42 тысячи. После принятия вашего закона сбежит ещё больше. Потому что этот закон покажет обществу, что власть полностью отказывается от социальных обязательств перед ним», — заметил он.

Лидер коммунистов назвал «позором» то, что «в богатейшей стране мира народ сделали нищим», призвал «не плодить „реформы“, снижающие качество жизни граждан», и «навести элементарный порядок» в финансовой сфере и в сфере государственного управления.

«Вы утверждаете, что в стране нет денег, позволяющих гарантировать достойное социальное обеспечение. Но это откровенная ложь. Давайте посмотрим статистику. За пять лет рост пенсионеров – 3%. А страховые взносы, которые работодатели перечисляют из средств, заработанных трудом граждан, выросли на 31%. И после этого вы говорите о скором дефолте пенсионной системы? Вы просто обманываете народ самым бессовестным образом. Нет никакого дефолта в этой сфере. Есть ваша безответственность, равнодушие к нуждам людей и нежелание уважать их законные права», — цитирует Зюганова пресс-служба компартии.

Лидер КПРФ также задал вопрос, куда деваются средства из ПФР.

«Пенсионный фонд понастроил себе дворцов. Но это деньги народа, а не правительства. Надо распределять эти деньги честно. Я проанализировал официальные данные. Получается, что в среднем до пенсии человек у нас работает 36 лет. И успевает за это время внеси в Пенсионный фонд 103 своих зарплаты. То есть 8 лет из 36 работает только на пенсию. А перестав работать, в среднем получает в виде пенсионных выплат только 47 своих зарплат. Куда же деваются ещё 56 зарплат? Где эти деньги? Оседают в карманах олигархов и коррумпированных чиновников? Разбазариваются, как и всё остальное?» — возмутился политик.

В конце он объявил о двух общероссийских акциях протеста, намеченных на 2 и 22 сентября, а также о грядущем референдуме по вопросу о сохранении действующего сейчас пенсионного возраста.