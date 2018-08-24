Бирюлин готовится к выборам

В Новомосковске под председательством ио главы администрации Алексея Бирюлина прошло заседание оргкомитета по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов.



Алексей Бирюлин может избавиться от приставки ио после избрания нового состава Собрания депутатов который, в свою очередь, изберёт нового главу администрации. Обязанности главы Бирюлин исполняет с июня 2018 года, после того как «изъявил желание» поработать в муниципалитете после ареста Вадима Жерздева.

Как было озвучено на заседании, помещения муниципальных и государственных учреждений готовят к работе участковых избирательных комиссий, избирательные участки оборудуют необходимой оргтехникой.

Представители МЧС и ОМВД рассказали об обеспечении контроля за соблюдением пожарной безопасности и охраны общественного порядка.

Выборы в Собрание депутатов пройдут 9 сентября. Депутаты будут избираться в той же численности (25 человек), но по мажоритарной системе – по пяти пятимандатным округам. Мандаты получат те пять кандидатов в каждом округе, которые наберут наибольшее количество голосов. С 29 августа можно будет досрочно проголосовать в ТИК, а с 5 сентября – в участковой избирательной комиссии.